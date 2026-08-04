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Мигрантская дорога имени Трампа

По прошествии шока от нашествия мигрантов на испанский анклав Сеута версия о том, что марокканцы ринулись в Европу, прослышав об амнистии нелегалов в самой Испании, выглядит все менее убедительно. Уж очень организованно и своевременно было это «переселение народов».

А вот желание ряда стран наказать Мадрид за строптивость в отношении натовского требования увеличить военный бюджет до пяти процентов ВВП и отказ предоставить США базы на своей территории для подготовки атак на Иран вполне логично.

Репутация либерального премьера Санчеса, и Палестинское государство признавшего, и американскую авантюру критиковавшего, в значительной степени подорвана. Испанские правые получили возможность нападать на него и за пренебрежение охраной границы, и за игнорирование предупреждений разведки.

Рабат открыто претендует на два испанских анклава у себя под боком — Сеуту и Мелилью, защиту которых НАТО не гарантирует, несмотря на прежние посулы при втягивании Испании в альянс. И не просто так англосаксы на фоне мигрантской провокации заговорили о целесообразности передачи этих городов Марокко, имеющему крепкие связи и с США, и с Израилем. Такая тактика вписывается и в попытку установить управление над стратегическими проливами.

Американцев устроила бы ситуация, при которой оба берега Гибралтарского пролива были бы под контролем верных Британии и Марокко.

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