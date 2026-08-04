Мигрантская дорога имени Трампа

Рабат открыто претендует на два испанских анклава у себя под боком — Сеуту и Мелилью, защиту которых НАТО не гарантирует, несмотря на прежние посулы при втягивании Испании в альянс. И не просто так англосаксы на фоне мигрантской провокации заговорили о целесообразности передачи этих городов Марокко, имеющему крепкие связи и с США, и с Израилем. Такая тактика вписывается и в попытку установить управление над стратегическими проливами.