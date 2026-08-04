Иорданский принц обвинил главу ФИФА Инфантино в шантаже ради голосов на выборах

Президент Футбольной ассоциации Иордании, принц Али бин Аль-Хусейн заявил, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пытался шантажировать его организацию. По словам принца, ФИФА отказывалась помогать иорданской стороне в решении ряда проблем до тех пор, пока ассоциация не согласится поддержать кампанию по переизбранию Инфантино.
Принц Али перечислил трудности, с которыми сборная Иордании столкнулась во время своего первого в истории участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, проходившем в США, Канаде и Мексике. Этим летом иорданская команда выступала в группе J, где сыграла против сборных Австрии, Алжира и Аргентины. Команда проиграла все три матча, не набрала очков и заняла последнее, четвертое место в своей группе.
Первой серьезной проблемой принц назвал сложности с получением виз для болельщиков. Разрешения на въезд были одобрены не всем желающим, даже при наличии купленных билетов, которые, как утверждает принц, продавались по завышенным ценам. Второй трудностью стали налоговые удержания со стороны правительства США, которые осуществлялись через ФИФА за участие сборной в турнире.
Принц Али отметил, что эти средства, предназначенные для игроков и персонала команды, фактически ушли на уплату налогов. При этом сборные, базировавшиеся в Канаде и Мексике, с подобными финансовыми потерями не столкнулись, однако Иордания находилась в США и была вынуждена нести эти расходы. Третьей озвученной проблемой стала задержка выплат призовых за участие в Кубке арабских наций.
Этот турнир прошел в Катаре в 2025 году под эгидой ФИФА. В финальном матче сборная Марокко в дополнительное время обыграла команду Иордании со счетом 3:2. По словам принца, футбольная федерация ожидает получения призовых денег с декабря, но до сих пор их не получила, несмотря на то, что ФИФА публично заявляет о наличии у нее многомиллиардных финансовых резервов.
— Мы в Иордании гордимся тем, что придерживаемся этических ценностей. Мы не поддерживали его раньше и, конечно, не будем поддерживать сейчас. Вся эта ситуация — не что иное, как шантаж, и мы отказываемся на это поддаваться, — написал иорданский принц на своей странице в X.
Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о том, что потерял доверие к Джанни Инфантино.