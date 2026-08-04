Иорданский принц обвинил главу ФИФА Инфантино в шантаже ради голосов на выборах

— Мы в Иордании гордимся тем, что придерживаемся этических ценностей. Мы не поддерживали его раньше и, конечно, не будем поддерживать сейчас. Вся эта ситуация — не что иное, как шантаж, и мы отказываемся на это поддаваться, — написал иорданский принц на своей странице в X.