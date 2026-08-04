Вопреки стереотипам: шумные кварталы помогают расслабиться лучше парков

Как и предполагали исследователи, обилие зеленых насаждений на улице положительно коррелировало с большей продолжительностью ночного отдыха. Однако настоящей неожиданностью стало то, что аналогичный, а в некоторых аспектах даже более выраженный эффект наблюдался и в густонаселенных кварталах с высокой плотностью застройки: жители таких районов реже жаловались на классические симптомы бессонницы. Эксперты объясняют этот парадокс психологическим феноменом: близко расположенные соседние здания создают у человека подсознательное ощущение защищенности и уюта, что способствует более глубокому и продолжительному сну.