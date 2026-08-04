Вопреки стереотипам: шумные кварталы помогают расслабиться лучше парков

Международная группа исследователей опубликовала в журнале Building and Environment неожиданные результаты анализа влияния городской среды на качество сна. Вопреки распространенному мнению, выяснилось, что жизнь в районах с плотной застройкой снижает риск бессонницы.
Для проведения исследования ученые задействовали алгоритмы искусственного интеллекта, который проанализировал более 200 тысяч снимков с Street View. Нейросеть оценивала количество зеленых насаждений, плотность застройки, наличие тротуаров, дорожных знаков и других элементов городского ландшафта. Полученные данные сопоставили с показателями сна 1089 работающих жителей Токио, причем для чистоты эксперимента отбирались только те, кто проживает на нижних этажах многоквартирных домов — именно в таких условиях визуальное воздействие окружающей среды на психику человека наиболее выражено.
Как и предполагали исследователи, обилие зеленых насаждений на улице положительно коррелировало с большей продолжительностью ночного отдыха. Однако настоящей неожиданностью стало то, что аналогичный, а в некоторых аспектах даже более выраженный эффект наблюдался и в густонаселенных кварталах с высокой плотностью застройки: жители таких районов реже жаловались на классические симптомы бессонницы. Эксперты объясняют этот парадокс психологическим феноменом: близко расположенные соседние здания создают у человека подсознательное ощущение защищенности и уюта, что способствует более глубокому и продолжительному сну.
В то же время анализ выявил и обратную тенденцию, касающуюся пешеходной инфраструктуры. На улицах с разветвленной сетью тротуаров, обилием дорожных знаков и прочих навигационных элементов фиксировалась обратная картина — продолжительность сна у местных жителей была заметно короче. Ученые связывают это с тем, что насыщенная сигналами среда воспринимается мозгом как более оживленная, шумная и менее безопасная, что подсознательно держит нервную систему в тонусе и мешает полноценному расслаблению.
Авторы работы подчеркивают, что полученные данные имеют важное значение для городского планирования. Уют и субъективная безопасность, возникающие благодаря грамотно выстроенной архитектурной композиции, могут оказаться не менее ценным ресурсом для здоровья нации, чем парки и скверы. Однако урбанистам стоит искать баланс: чрезмерное увлечение пешеходными зонами без учета акустического комфорта может свести на нет все преимущества современной инфраструктуры.
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