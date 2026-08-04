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Ракетный катер Балтийского флота уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит»

Палубные вертолёты организовали налёт на экипаж корабля для имитации воздушной атаки.

Источник: Клопс.ru

Ракетный катер Балтийского флота «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Учения прошли в акватории Балтики, сообщили в пресс-службе флота во вторник, 4 августа.

Мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. В результате все цели были уничтожены. Экипаж также тренировался отражать атаку морских беспилотников огнём из крупнокалиберных пулемётов и корабельной артиллерии.

«Военные моряки выполнили стрельбы по имитированной воздушной цели. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налёт авиации условного противника имитировали вертолёты морской авиации Балтийского флота», — рассказали об учениях в пресс-службе.

Малый ракетный корабль «Ставрополь» Балтфлота опробовал в деле весь свой боевой арсенал.