Ракетный катер Балтийского флота уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит»

Мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. В результате все цели были уничтожены. Экипаж также тренировался отражать атаку морских беспилотников огнём из крупнокалиберных пулемётов и корабельной артиллерии.