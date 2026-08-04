Евросоюз с 5 августа перестанет предоставлять защиту военнообязанным украинцам

Европейский союз с 5 августа прекратит предоставлять статус временной защиты военнообязанным гражданам Украины. Об этом заявило Министерство внутренних дел Чехии со ссылкой на решение Совета ЕС.
Согласно документу, действие временной защиты для украинских беженцев, которые уже успели получить этот статус, продлевается до марта 2028 года. Однако условия предоставления защиты для новых заявителей будут изменены. В чешском МВД пояснили, что эти меры должны существенно сократить количество новых обращений и снизить нагрузку на системы здравоохранения и социального обеспечения принимающих стран.
Чешское радио, также ссылаясь на данные МВД республики, прогнозирует, что ужесточение правил приведет к сокращению притока беженцев с Украины на десятки процентов. По информации ведомства, в настоящее время в Чехии находятся 395 366 обладателей статуса временной защиты, а за последнюю неделю в страну прибыло еще около 800 человек.
Новые правила вступают в силу 5 августа. Они коснутся исключительно новых заявителей и не затронут тех, кто уже имеет этот статус и планирует его продлить. Для получения временной защиты гражданам Украины теперь потребуется подтвердить выполнение воинской обязанности. В качестве доказательства властям принимающей страны необходимо будет предъявить соответствующие документы.
Украинские беженцы, не имеющие официального трудоустройства в Польше, больше не могут претендовать на получение детских пособий. Закон о помощи гражданам Украины, принятый в 2022 году, изначально предоставлял беженцам свободный доступ к польскому рынку труда и семейным пособиям.