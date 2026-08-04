Евросоюз с 5 августа перестанет предоставлять защиту военнообязанным украинцам

Чешское радио, также ссылаясь на данные МВД республики, прогнозирует, что ужесточение правил приведет к сокращению притока беженцев с Украины на десятки процентов. По информации ведомства, в настоящее время в Чехии находятся 395 366 обладателей статуса временной защиты, а за последнюю неделю в страну прибыло еще около 800 человек.