«Кайрат» проиграл «Левски» в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ

СОФИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Футболисты казахстанского «Кайрата» со счетом 0:1 проиграли болгарскому «Левски» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Гол забил Сержиньо на второй добавленной к матчу минуте. Ответная игра пройдет 11 августа в Туркестане. «Кайрат» проводит домашние встречи на Центральном стадионе в Алма-Ате, однако арена будет занята в этот период из-за концерта Канье Уэста.
Победитель противостояния «Кайрата» и «Левски» сыграет в заключительном раунде квалификации против греческого АЕКа. Его возглавляет бывший главный тренер московских «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич.
В прошлом сезоне «Кайрат» впервые вышел в финальную часть Лиги чемпионов. На основном этапе казахстанская команда набрала 1 очко и заняла 36-е место в общей таблице. Для выхода в финальную часть «Кайрату», как и в прошлом сезоне, нужно пройти четыре раунда квалификации.
В другом матче игрового дня армянский клуб «Арарат-Армения» на своем поле обыграл словенский «Целе» (2:1). Вторую игру соперники также проведут 11 августа.
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине. Действующим победителем Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы — является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.