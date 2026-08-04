Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кайрат» проиграл «Левски» в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу болгар.

СОФИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Футболисты казахстанского «Кайрата» со счетом 0:1 проиграли болгарскому «Левски» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Гол забил Сержиньо на второй добавленной к матчу минуте. Ответная игра пройдет 11 августа в Туркестане. «Кайрат» проводит домашние встречи на Центральном стадионе в Алма-Ате, однако арена будет занята в этот период из-за концерта Канье Уэста.

Победитель противостояния «Кайрата» и «Левски» сыграет в заключительном раунде квалификации против греческого АЕКа. Его возглавляет бывший главный тренер московских «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич.

В прошлом сезоне «Кайрат» впервые вышел в финальную часть Лиги чемпионов. На основном этапе казахстанская команда набрала 1 очко и заняла 36-е место в общей таблице. Для выхода в финальную часть «Кайрату», как и в прошлом сезоне, нужно пройти четыре раунда квалификации.

В другом матче игрового дня армянский клуб «Арарат-Армения» на своем поле обыграл словенский «Целе» (2:1). Вторую игру соперники также проведут 11 августа.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине. Действующим победителем Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы — является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше