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Американский стейк‑хаус заманивает гостей «голыми» ужинами

Мясной ресторан Class Soiree Steakhouse в городе Голливуд (штат Флорида, США) запустил необычный формат обслуживания, предлагая гостям ежемесячные ужины без одежды.

Мясной ресторан Class Soiree Steakhouse в городе Голливуд (штат Флорида, США) запустил необычный формат обслуживания, предлагая гостям ежемесячные ужины без одежды. Об этом сообщил телеканал Local 10 News.

По данным канала, мероприятие проходит в первый понедельник каждого месяца. Посетителям разрешается находиться в зале без одежды, при этом персонал остаётся в форме. Концепцию придумал шеф‑повар и владелец заведения Мурад Али, который рассчитывает таким образом привлечь новых клиентов. Он утверждает, что спрос на подобные вечера есть, а сотрудники прошли обучение и относятся к гостям уважительно.

Стоимость участия зависит от категории посетителей: мужчины платят 250 долларов, женщины — 150, а пары — 300 долларов.

Городские власти подтвердили законность формата. Представитель администрации Джоанн Хасси пояснила, что правила не нарушены, поскольку сотрудники ресторана остаются одетыми.

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