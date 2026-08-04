Американский стейк‑хаус заманивает гостей «голыми» ужинами

Мясной ресторан Class Soiree Steakhouse в городе Голливуд (штат Флорида, США) запустил необычный формат обслуживания, предлагая гостям ежемесячные ужины без одежды. Об этом сообщил телеканал Local 10 News.
По данным канала, мероприятие проходит в первый понедельник каждого месяца. Посетителям разрешается находиться в зале без одежды, при этом персонал остаётся в форме. Концепцию придумал шеф‑повар и владелец заведения Мурад Али, который рассчитывает таким образом привлечь новых клиентов. Он утверждает, что спрос на подобные вечера есть, а сотрудники прошли обучение и относятся к гостям уважительно.
Стоимость участия зависит от категории посетителей: мужчины платят 250 долларов, женщины — 150, а пары — 300 долларов.
Городские власти подтвердили законность формата. Представитель администрации Джоанн Хасси пояснила, что правила не нарушены, поскольку сотрудники ресторана остаются одетыми.
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