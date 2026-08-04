Американский стейк‑хаус заманивает гостей «голыми» ужинами

По данным канала, мероприятие проходит в первый понедельник каждого месяца. Посетителям разрешается находиться в зале без одежды, при этом персонал остаётся в форме. Концепцию придумал шеф‑повар и владелец заведения Мурад Али, который рассчитывает таким образом привлечь новых клиентов. Он утверждает, что спрос на подобные вечера есть, а сотрудники прошли обучение и относятся к гостям уважительно.