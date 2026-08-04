Kronen Zeitung: жара в Австрии достигла пика, обновив температурный рекорд

В Австрии жара достигла пиковых значений, обновив температурный рекорд. Как сообщает издание Kronen Zeitung, показатели достигли отметки в 41 градус.
«Восток Австрии во вторник оказался в эпицентре европейской жары. Национальный температурный рекорд Австрии был повторен», — говорится в статье.
Уточняется, что предыдущий рекорд в 40,5 градусов был установлен в 2013 году в Бад-Дойч-Альтенбурге. При этом новая отметка в 41 градус стала самым высоким показателем температуры за всю историю метеонаблюдений.
На фоне экстремальной жары на востоке Австрии также ввели наивысший уровень опасности. Сейчас на территории федеральной земли Бургенланд продолжают фиксироваться лесные пожары.
Ранее KP.RU сообщал, что западная Европа третий месяц изнывает от аномальной жары и ее последствий. Столбики термометров преодолевают 40-градусную планку, показывая рекордные данные за всю историю метеонаблюдений.