«Баки не для веток»: волгоградцев предупредили о новых штрафах

Россиянам, как и жителям Волгоградской области и владельцам дачных участков, строго запретили выбрасывать спиленные ветки, срубленные кустарники и древесные остатки в обычные мусорные контейнеры.
Законность этих ограничений окончательно подтвердил Верховный суд РФ, отклонив иск гражданина, пытавшегося оспорить правила.
Согласно постановлению правительства, растительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам, так как образуется при уходе за землей, а не в жилых домах, — пишет «Главный региональный».
Из-за заваленных древесиной площадок регулярно ломается спецтехника регоператора и повреждаются баки, поэтому за нарушение правил утилизации граждан начнут жестко штрафовать.
Чтобы не попасть под административный протокол, специалистам и дачникам советуют измельчать ветки для мульчирования почвы прямо на участке. В противном случае придется нанимать частников и за отдельную плату заказывать лицензированный вывоз древесных отходов.
Ранее сообщалось о новых штрафах для бизнеса и продавцов.