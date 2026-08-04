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«Баки не для веток»: волгоградцев предупредили о новых штрафах

В мусорный контейнер ветки выбрасывать больше нельзя.

Россиянам, как и жителям Волгоградской области и владельцам дачных участков, строго запретили выбрасывать спиленные ветки, срубленные кустарники и древесные остатки в обычные мусорные контейнеры.

Законность этих ограничений окончательно подтвердил Верховный суд РФ, отклонив иск гражданина, пытавшегося оспорить правила.

Согласно постановлению правительства, растительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам, так как образуется при уходе за землей, а не в жилых домах, — пишет «Главный региональный».

Из-за заваленных древесиной площадок регулярно ломается спецтехника регоператора и повреждаются баки, поэтому за нарушение правил утилизации граждан начнут жестко штрафовать.

Чтобы не попасть под административный протокол, специалистам и дачникам советуют измельчать ветки для мульчирования почвы прямо на участке. В противном случае придется нанимать частников и за отдельную плату заказывать лицензированный вывоз древесных отходов.

Ранее сообщалось о новых штрафах для бизнеса и продавцов.