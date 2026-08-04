Учёные доказали: сутулость делает вас несчастными

Следующим этапом все участники прошли психологический тест на принятие решений в условиях неопределенности. Им предложили надувать виртуальный воздушный шар: чем больше он становился, тем выше был потенциальный выигрыш, но при перекачке шарик лопался, и игрок терял все баллы. Анализ поведения показал поразительную разницу: те, кто сидел прямо, чаще выбирали просчитанный риск, демонстрировали стратегическое мышление и в итоге набирали значительно больше очков. В анкетах обратной связи эта же группа отмечала чувство гордости за свои достижения и повышенную уверенность в себе, что субъективно оценивалось ими как улучшение настроения.