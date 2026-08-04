Учёные доказали: сутулость делает вас несчастными

Ученые из Университета Макгилла провели исследование, результаты которого опубликованы в научной литературе и демонстрируют прямую связь между положением тела и эмоциональным состоянием человека. Выяснилось, что привычка сутулиться не только портит внешний вид, но и серьезно влияет на настроение, уверенность в себе и даже склонность к риску.
В эксперименте приняли участие около 200 студентов и сотрудников канадского университета. Для чистоты опыта организаторы пошли на хитрость: участников не просили специально выпрямляться или сутулиться. Вместо этого ученые манипулировали эргономикой рабочих мест. Одной группе добровольцев планшет установили на высокую подставку, что естественным образом провоцировало ровную посадку, тогда как другие работали за низким столом, который вынуждал их непроизвольно сгибаться в плечах. Большинство испытуемых даже не догадывались, что их поза является частью научного замысла.
Следующим этапом все участники прошли психологический тест на принятие решений в условиях неопределенности. Им предложили надувать виртуальный воздушный шар: чем больше он становился, тем выше был потенциальный выигрыш, но при перекачке шарик лопался, и игрок терял все баллы. Анализ поведения показал поразительную разницу: те, кто сидел прямо, чаще выбирали просчитанный риск, демонстрировали стратегическое мышление и в итоге набирали значительно больше очков. В анкетах обратной связи эта же группа отмечала чувство гордости за свои достижения и повышенную уверенность в себе, что субъективно оценивалось ими как улучшение настроения.
Для получения объективных данных вместо визуальной оценки осанки ученые применили специальную программу, измерявшую точный угол наклона шеи участников. Этот технический прием позволил избежать системной ошибки, характерной для предыдущих работ, где испытуемые бессознательно меняли поведение, догадываясь о целях эксперимента. В данном случае скрытый характер вмешательства гарантировал, что эмоциональные реакции и решения были обусловлены именно физической позой, а не социальными ожиданиями.
Авторы исследования делают важную оговорку, чтобы избежать упрощенных трактовок: изменение осанки не является панацеей и не способно кардинально переломить судьбу или вылечить депрессию. Однако полученные данные явно свидетельствуют о том, что эргономика рабочего места играет недооцененную роль в повседневной продуктивности и психоэмоциональном фоне. Ученые рекомендуют руководителям образовательных и рабочих учреждений обратить внимание на этот факт: правильно организованное пространство может стать бюджетным и эффективным инструментом поддержки тонуса сотрудников без дополнительных тренингов и вложений.