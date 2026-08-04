Саакашвили заявил о «нечеловеческих условиях» содержания в заключении

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что условия его содержания в заключении являются бесчеловечными и по международным нормам приравниваются к пыткам. Он утверждает, что его содержат в маленькой, темной и непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. Экс-глава государства также заявил, что в аналогичной обстановке находятся и другие политзаключенные.
— 1 октября исполнится пять лет моего заключения — ровно столько же, сколько в плену провел Сервантес. Столь длительное содержание в одиночной камере по международным нормам приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, — написал Саакашвили на своей странице в Facebook*.
Он добавил, что тюрьма расположена рядом с цементным заводом, который якобы принадлежит основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Саакашвили пожаловался, что пыль от этого предприятия затрудняет ему дыхание. Кроме того, он рассказал о строгих ограничениях в общении. Ему запрещено совершать телефонные звонки, за исключением нескольких минут разговора с дочерью Алисой раз в неделю.
Саакашвили также заявил, что ему отказывают во встречах с консулом Украины и в доступе к украинским печатным и видеоматериалам. Адвокатам запрещено приносить фотографии его детей и внука. Также он отметил, что международным, правительственным и парламентским делегациям неоднократно отказывали в посещении. Саакашвили в завершение обвинил грузинские власти в попытке сломить его волю.
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили вместе с соратниками начал военный конфликт с Россией в августе 2008 года, чем нанес огромный ущерб национальным интересам страны.
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