Саакашвили заявил о «нечеловеческих условиях» содержания в заключении

Он добавил, что тюрьма расположена рядом с цементным заводом, который якобы принадлежит основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Саакашвили пожаловался, что пыль от этого предприятия затрудняет ему дыхание. Кроме того, он рассказал о строгих ограничениях в общении. Ему запрещено совершать телефонные звонки, за исключением нескольких минут разговора с дочерью Алисой раз в неделю.