Американский студент Натан Томас в 18 лет стал самым молодым профессором в мире

Впоследствии он продолжил свое образование и получил степени бакалавра и магистра по специальности «электротехника» в Международном университете Флориды. Сам Томас отметил, что возраст никогда не мешал ему выстраивать эффективную работу со студентами. Он считает, что для учащихся главным фактором является их собственное искреннее стремление получать знания, а не возраст преподавателя, передает New York Post.