Американский студент Натан Томас в 18 лет стал самым молодым профессором в мире

Американец Натан Томас в свои 18 лет был официально признан самым молодым профессором в истории. Он начал преподавать инженерные дисциплины в колледже Майами-Дейд в возрасте 18 лет и 346 дней.
Этим достижением Томас побил предыдущий рекорд, установленный Алией Сабур в 2008 году. Кроме того, он превзошел историческое достижение шотландского математика Колина Маклорина, которое оставалось непобитым более 300 лет. Примечательно, что академические успехи Томаса начались значительно раньше. Еще в 14 лет он стал самым молодым выпускником колледжа Майами-Дейд.
Впоследствии он продолжил свое образование и получил степени бакалавра и магистра по специальности «электротехника» в Международном университете Флориды. Сам Томас отметил, что возраст никогда не мешал ему выстраивать эффективную работу со студентами. Он считает, что для учащихся главным фактором является их собственное искреннее стремление получать знания, а не возраст преподавателя, передает New York Post.
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