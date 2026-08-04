«Из пепла вражеских дронов»: как морпехи 810-й бригады создали лабораторию прямо в блиндаже

Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил лабораторию БПЛА, организованную военнослужащими 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В небольшом блиндаже, укрытом ветками и маскировочной сетью, на окраине пункта временной дислокации 810-й бригады группировки «Север» бойцы разбирают очередной иностранный дрон, который попал в руки наших солдат.
— Вон ту схему можно засунуть в дрон-перехватчик, — говорит командир роты беспилотных систем с позывным «Утя», указывая паяльником на деталь.
Бойцы сами собирают в лаборатории дроны-перехватчики, способные уничтожать цели на земле, воде и в воздухе. Обнаружив цель, он сразу же вылетает за ней.
— Все детали, которые стоят в «Архангеле», взяты из вражеских беспилотников. Корпус сами печатаем на 3D-принтере, — рассказывает «Вечерней Москве» «Утя», крутя в руках дрон-перехватчик.
Выходя из блиндажа, «Утя» показывает наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Лягушка», «Богомол» и «Курьер» — с боевой частью они применяются для подавления вражеского огня, а также для безопасного продвижения штурмовиков.
— Когда дрон проезжает, сразу становится понятно, заминирована дорога или нет, — говорит боец. — С такой тактикой нашей пехоте остается лишь заскочить во вражеский окоп и вступить в стрелковый бой с противником. А он такого боится, чаще всего бросает оружие и сдается в плен либо убегает.
В 2024 году на донецком направлении «Утя», используя такую тактику, отбил у врага опорник.
— «Курьер» с боевой частью шел в сопровождении семи штурмовиков. Он выехал вперед, на нем стояли доработанные дымовые гранаты. Я выскочил на 150−200 метров от своей пехоты, пулеметом начал давить противника и сразу же отстрелял дымовые гранаты, закрыв врагу обзор, — объясняет «Утя». — Так получилось обеспечить безопасный подход пехоте. После этого группа зашла и отработала по позициям врага.
Сам «Утя» в зону СВО попал как мобилизованный, служил в штурмовом батальоне морской пехоты. После тяжелого ранения он переквалифицировался на беспилотные системы.
— Когда живешь в тонусе войны, развиваешься вместе с ней, — добавляет «Утя». — Приняли решение, что необходимо создавать отдельный штат специалистов беспилотных систем.
КСТАТИ.
За прошедшие сутки бойцы «Севера» освободили населенный пункт Бакшеевка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ранее «Север» взял под контроль важные логистические центры ВСУ — Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области, вплотную подойдя к Петропавловке.