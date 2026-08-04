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В ВОЗ оценили угрозу от опасного вируса Бурбон в США

Всемирная организация здравоохранения владеет информацией о новом случае заражения редким вирусом Бурбон на территории Соединенных Штатов Америки, однако оценивает вероятность масштабной эпидемии как минимальную.

Всемирная организация здравоохранения владеет информацией о новом случае заражения редким вирусом Бурбон на территории Соединенных Штатов Америки, однако оценивает вероятность масштабной эпидемии как минимальную.

Официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения Себастьян Олиэль подтвердил, что профильные структуры внимательно следят за данными американских исследователей, зафиксировавших опасную инфекцию в штате Нью-Йорк, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции среди людей. С учетом крайне малого числа зарегистрированных случаев общий риск для здоровья населения оценивается как низкий», — заявил представитель ПАОЗ.

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