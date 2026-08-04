Чемпионат мира по волейболу не перенесут из Польши, несмотря на отказ россиян

ЖЕНЕВА, 4 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) не обсуждала вопрос о переносе чемпионата мира 2027 года среди мужских команд из Польши, несмотря на отказ сборной России от участия в турнире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Ранее стало известно, что российские волейболисты не будут участвовать в турнире из соображений безопасности.
«Вопрос о переносе чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2027 года никогда не обсуждался. Всероссийская федерация волейбола добровольно отказалась от участия. Мы уважаем это решение и на данный момент не имеем дальнейших комментариев», — говорится в сообщении.
9 июля президент Польского волейбольного союза Себастьян Свидерский заявил, что организация не видит возможности без последствий препятствовать участию сборной России по волейболу в чемпионате мира 2027 года. Ранее FIVB заявила о допуске российских волейболистов до соревнований под своей эгидой без ограничений.
Чемпионат мира является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В Играх примут участие 12 сборных: США (как страна-хозяйка), пять чемпионов континентальных первенств, три лучшие команды из числа не отобравшихся на Игры по итогам чемпионата мира 2027 года и три лучшие сборные из числа не отобравшихся на Игры по итогам предварительного этапа Лиги наций 2028 года.