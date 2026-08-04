Чемпионат мира по волейболу не перенесут из Польши, несмотря на отказ россиян

Чемпионат мира является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В Играх примут участие 12 сборных: США (как страна-хозяйка), пять чемпионов континентальных первенств, три лучшие команды из числа не отобравшихся на Игры по итогам чемпионата мира 2027 года и три лучшие сборные из числа не отобравшихся на Игры по итогам предварительного этапа Лиги наций 2028 года.