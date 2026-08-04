Врач в Британии неправильно соединил органы и лишился профессии

Хирурга из Великобритании исключили из медицинского реестра после серьёзной ошибки во время экстренной операции. Как передаёт Sky News, врач Ясир Абдель Рахман неправильно соединил участок тонкой кишки с желудком, что поставило пациента в критическое состояние.
По данным разбирательства, во время вмешательства хирург сформировал замкнутую петлю. После операции мужчина начал стремительно ухудшаться: появилась рвота и резкая боль, которая вскоре стала невыносимой. Родственникам при этом сообщили, что процедура прошла успешно. Позднее выяснилось, что допущенная ошибка могла привести к смерти пациента.
Ситуацию удалось исправить только благодаря другому специалисту, который провёл повторную операцию и устранил неверное соединение. На слушаниях в Манчестере подчеркнули: без нового вмешательства последствия могли быть смертельными.
Абдель Рахман на заседание не явился и вину не признал. Он заявил, что стал «козлом отпущения» и подвергся необоснованным обвинениям.
По итогам рассмотрения врач был исключён из медицинского реестра, что лишает его возможности продолжать практику в прежнем статусе.
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