Врач в Британии неправильно соединил органы и лишился профессии

По данным разбирательства, во время вмешательства хирург сформировал замкнутую петлю. После операции мужчина начал стремительно ухудшаться: появилась рвота и резкая боль, которая вскоре стала невыносимой. Родственникам при этом сообщили, что процедура прошла успешно. Позднее выяснилось, что допущенная ошибка могла привести к смерти пациента.