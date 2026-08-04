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Врач в Британии неправильно соединил органы и лишился профессии

Хирурга из Великобритании исключили из медицинского реестра после серьёзной ошибки во время экстренной операции.

Хирурга из Великобритании исключили из медицинского реестра после серьёзной ошибки во время экстренной операции. Как передаёт Sky News, врач Ясир Абдель Рахман неправильно соединил участок тонкой кишки с желудком, что поставило пациента в критическое состояние.

По данным разбирательства, во время вмешательства хирург сформировал замкнутую петлю. После операции мужчина начал стремительно ухудшаться: появилась рвота и резкая боль, которая вскоре стала невыносимой. Родственникам при этом сообщили, что процедура прошла успешно. Позднее выяснилось, что допущенная ошибка могла привести к смерти пациента.

Ситуацию удалось исправить только благодаря другому специалисту, который провёл повторную операцию и устранил неверное соединение. На слушаниях в Манчестере подчеркнули: без нового вмешательства последствия могли быть смертельными.

Абдель Рахман на заседание не явился и вину не признал. Он заявил, что стал «козлом отпущения» и подвергся необоснованным обвинениям.

По итогам рассмотрения врач был исключён из медицинского реестра, что лишает его возможности продолжать практику в прежнем статусе.

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