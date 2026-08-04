Британский хирург едва не убил пациента, неправильно соединив его органы

Хирург в Великобритании лишился права заниматься медициной из-за инцидента, при котором он соединил неправильные участки внутренних органов пациента, что едва не привело к его гибели. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в Sky News.
Операция на кишечнике проходила еще в 2020 году в одной из больниц Манчестера. Ей руководил хирург Яссер Абдель Рахман. Как выяснила дисциплинарная комиссия, медик по ошибке соединил не тот участок тонкой кишки с желудком, из-за чего образовался «замкнутый контур».
Пациент после выписки начал испытывать «нестерпимую боль», ошибку признали грубейшей и угрожающей жизни. При этом сам хирург, получивший квалификацию в Египте, сообщил семье пациента, что все прошло успешно.
По факту произошедшего было организовано расследование. По его итогам комиссия постановила исключить Абдель Рахмана из реестра врачей, так как он не соответствует требованиям для медицинской практики. Извинений за допущенную ошибку хирург не принес, передает издание.
До этого также стало известно, что в августе 2024 года американский хирург Томас Шакновски по ошибке вырезал 70-летнему пациенту Уильяму Брайну печень вместо селезенки, в результате чего мужчина потерял большое количество крови и скончался.