Британский хирург едва не убил пациента, неправильно соединив его органы

Операция на кишечнике проходила еще в 2020 году в одной из больниц Манчестера. Ей руководил хирург Яссер Абдель Рахман. Как выяснила дисциплинарная комиссия, медик по ошибке соединил не тот участок тонкой кишки с желудком, из-за чего образовался «замкнутый контур».