В Киеве 20-й день подряд проходят акции протеста из-за отставки Федорова

Напомним, Федоров сообщил о своем уходе с поста министра обороны в середине июля. В украинских городах начались акции в его поддержку. Федоров при этом заявил, что не согласится ни на какую должность, кроме главы военного ведомства. Он также выразил мнение, что отставка всего правительства была прикрытием для его увольнения с должности.