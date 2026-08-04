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В Киеве 20-й день подряд проходят акции протеста из-за отставки Федорова

На митинге в столице Украины собрались порядка 120 человек.

Источник: Аргументы и факты

Митинг против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины проходит в Киеве 20-й день подряд.

По данным СМИ, на акции протеста собрались порядка 120 человек. В городе идет ливень, затоплены улицы и переходы, звучит сирена воздушной тревоги.

Отмечается, что протесты также идут в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Николаеве, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Черкассах и Харькове.

Протестующие требуют возвращения Федорова на должность главы Минобороны Украины.

Напомним, Федоров сообщил о своем уходе с поста министра обороны в середине июля. В украинских городах начались акции в его поддержку. Федоров при этом заявил, что не согласится ни на какую должность, кроме главы военного ведомства. Он также выразил мнение, что отставка всего правительства была прикрытием для его увольнения с должности.

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