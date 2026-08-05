«Рубин» разгромлен «Родиной» в Кубке России

Первый звоночек для гостей прозвенел уже на 13-й минуте, когда защитник Илья Рожков пробил головой в перекладину после подачи с фланга. Тут же последовала ответная атака хозяев, и Магомедхабиб Абдусаламов замкнул прострел, открыв счет. В оставшееся до перерыва время казанцы пытались наладить игру, но в начале второго тайма вновь пропустили. Все тот же Абдусаламов на 51-й минуте оформил дубль, сделав положение гостей критическим.