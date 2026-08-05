«Рубин» разгромлен «Родиной» в Кубке России

В матче первого тура на «Арене Химки» подопечные Артиги пропустили пять безответных мячей от московской «Родины», потерпев первое в истории поражение в очном противостоянии с этим соперником.
Первый звоночек для гостей прозвенел уже на 13-й минуте, когда защитник Илья Рожков пробил головой в перекладину после подачи с фланга. Тут же последовала ответная атака хозяев, и Магомедхабиб Абдусаламов замкнул прострел, открыв счет. В оставшееся до перерыва время казанцы пытались наладить игру, но в начале второго тайма вновь пропустили. Все тот же Абдусаламов на 51-й минуте оформил дубль, сделав положение гостей критическим.
Спустя семь минут москвичи забили третий мяч: Андрей Егорычев точно пробил после розыгрыша углового. Окончательный разгром довершили Артур Гарибян на 78-й минуте и Артем Максименко на 85-й, установивший на табло крупные 5:0. «Рубин» провел встречу в таком составе: в воротах — Корец, защита — Мальдонадо, Нижегородов, Кабутов, Лобов, Рожков, полузащита — Сааведра, Кузнецов, Юкич, нападение — Шабанхаджай и Моторин. Во втором тайме на поле появились Арройо, Вуячич, Грипши, Ходжа и Безруков, но переломить ход неудачного матча так и не удалось.
До этого дня «Рубин» неизменно побеждал «Родину» во всех турнирах. Теперь же команде предстоит срочно реабилитироваться перед своими болельщиками. В воскресенье в 20:30 казанцы на домашней арене примут «Оренбург».