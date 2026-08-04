Hespress: анонимы в соцсетях призывают к новому массовому переходу в Сеуту

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до автономного города, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно данным испанской стороны, число мигрантов, пересекших в минувшие несколько дней границу Сеуты, составило от 50 тыс. до 60 тыс. По сведениям МВД Марокко, фактическое число тех, кто пытался совершить нелегальное пересечение границы, составило примерно 40 тыс. в направлении Сеуты и 1 135 в направлении Мелильи. По официальным данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а по информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты.