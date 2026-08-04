Der Standard: в Австрии побит температурный рекорд

ВЕНА, 4 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в Австрии за один день поднялась с 40,8 до 41 градуса по Цельсию, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом сообщила газета Der Standard со ссылкой на метеослужбу Geosphere Austria.
По ее информации, высшая степень температурного предупреждения остается в Вене и на востоке федеральной земли Нижняя Австрия.
Ранее Geosphere Austria второй раз за лето объявляла о высшем красном уровне погодной опасности в связи из-за жары.
28 июня температура в Вене достигла отметки в 40 градусов, обновив исторический максимум 2013 года.