Der Standard: в Австрии побит температурный рекорд

ВЕНА, 4 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в Австрии за один день поднялась с 40,8 до 41 градуса по Цельсию, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом сообщила газета Der Standard со ссылкой на метеослужбу Geosphere Austria.