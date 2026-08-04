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Латвия уведомила Белоруссию о возобновлении пропуска машин на КПП «Патерниеки»

Белоруссия заявила, что готова к возобновлению потоков легкового и грузового транспорта через КПП с Латвией.

Источник: Комсомольская правда

Латвия уведомила Белоруссию о возобновлении пропуска грузовых и легковых машин через пункт пропуска «Патерниеки». Об этом говорится в заявлении пресс-службы белорусского Госпогранкомитета.

«Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21:00 в пункте пропуска “Патерниеки” она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств», — сообщает ведомство.

Госпогранкомитет Белоруссии также отметил, что таможенная сфера республики готова к возобновлению потоков транспорта на границе с Латвией. Сейчас в очереди на выезд в соседнее государство зарегистрировано более 80 грузовиков.

Ранее KP.RU сообщал, что в Латвии потребовали отставки главы МВД Яниса Домбравы из-за закрытия КПП с Белоруссией. КПП был закрыт латвийской стороной 31 июля якобы по техническим причинам.

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