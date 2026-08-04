Латвия уведомила Белоруссию о возобновлении пропуска машин на КПП «Патерниеки»

Латвия уведомила Белоруссию о возобновлении пропуска грузовых и легковых машин через пункт пропуска «Патерниеки». Об этом говорится в заявлении пресс-службы белорусского Госпогранкомитета.
«Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21:00 в пункте пропуска “Патерниеки” она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств», — сообщает ведомство.
Госпогранкомитет Белоруссии также отметил, что таможенная сфера республики готова к возобновлению потоков транспорта на границе с Латвией. Сейчас в очереди на выезд в соседнее государство зарегистрировано более 80 грузовиков.
Ранее KP.RU сообщал, что в Латвии потребовали отставки главы МВД Яниса Домбравы из-за закрытия КПП с Белоруссией. КПП был закрыт латвийской стороной 31 июля якобы по техническим причинам.