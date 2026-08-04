Пуртов поддержал изменения в законе о закупках для регионов РФ

— Мы неизменно выступаем за развитие системы закупок, упрощение процедур как для бизнеса, так и для заказчиков. Расширение возможностей для применения электронного запроса котировок, увеличение ценовых порогов отдельных закупочных процедур и сокращение сроков согласования позволят заказчикам быстрее обеспечивать свои потребности, при этом сохранятся принципы открытости и конкурентности, — приводит пресс-служба столичного ДКП слова Пуртова. Он отметил, что изменения в законодательстве помогут поставщикам обеспечить более оперативный доступ к закупкам, а регионам — быстрее реализовывать социально значимые и инфраструктурные проекты.