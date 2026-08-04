Пуртов поддержал изменения в законе о закупках для регионов РФ

Департамент города Москвы по конкурентной политике (ДКП) полностью поддержал изменения в законе о закупочных процедурах для субъектов РФ, так как они направлены на повышение эффективности контрактной системы, заявил глава столичного ДКП Кирилл Пуртов.
— Мы неизменно выступаем за развитие системы закупок, упрощение процедур как для бизнеса, так и для заказчиков. Расширение возможностей для применения электронного запроса котировок, увеличение ценовых порогов отдельных закупочных процедур и сокращение сроков согласования позволят заказчикам быстрее обеспечивать свои потребности, при этом сохранятся принципы открытости и конкурентности, — приводит пресс-служба столичного ДКП слова Пуртова. Он отметил, что изменения в законодательстве помогут поставщикам обеспечить более оперативный доступ к закупкам, а регионам — быстрее реализовывать социально значимые и инфраструктурные проекты.
— Кроме того, повышение скорости закупочных процедур происходит при сохранении необходимых механизмов контроля и защиты добросовестной конкуренции. Такой баланс позволяет контрактной системе быть более гибкой и эффективной, не снижая уровня ее прозрачности, — сказал глава департамента.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.