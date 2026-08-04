Температурный обвал: в Австрии побит исторический максимум жары

Аномальная жара в Европе уже привела к серьёзным экономическим последствиям. Ранее сообщалось, что из‑за высоких температур стоимость урожая зерновых снизилась более чем на €2 млрд. За четыре недели погодных аномалий прогноз производства зерновых в ЕС и Великобритании уменьшили почти на 9 млн тонн. Эксперты оценили убытки примерно в €2,1 млрд, учитывая цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие культуры.