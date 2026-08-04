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Температурный обвал: в Австрии побит исторический максимум жары

Температура воздуха в Австрии 4 августа поднялась до рекордных 41 .

Температура воздуха в Австрии 4 августа поднялась до рекордных 41 . Об этом сообщает издание Kronen Zeitung. Новый максимум превысил прежний показатель в 40,5°C.

По данным издания, в восточной части страны из‑за экстремальной жары введён наивысший уровень погодной опасности. Одновременно в федеральной земле Бургенланд продолжается лесной пожар, осложняющий ситуацию.

Аномальная жара в Европе уже привела к серьёзным экономическим последствиям. Ранее сообщалось, что из‑за высоких температур стоимость урожая зерновых снизилась более чем на €2 млрд. За четыре недели погодных аномалий прогноз производства зерновых в ЕС и Великобритании уменьшили почти на 9 млн тонн. Эксперты оценили убытки примерно в €2,1 млрд, учитывая цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие культуры.

В частности, прогноз урожая кукурузы для ЕС и Великобритании был сокращён с 57,2 млн до 52,7 млн тонн.

Ранее мы писали: В Германии аномальная жара сменилась градом и сугробами.

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