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Поддержку региона в 2026 году получили больше 900 многодетных волгоградцев

Семьи, в которых родились третьи или последующие дети смогли получить единовременную выплату в 89 тысяч рублей.

С начала года больше 900 жителей региона смогли получить финансовую поддержку в рамках нацпроекта при рождении третьих или последующих детей, сообщает администрация Волгоградская область.

Единовременная выплата в размере 89 тысяч рублей предоставляется многодетным родителям при условии, что раньше они такую поддержку не получали. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать полуторного размера прожиточного минимума и учитываются все дети заявителя, в том числе и от прошлых браков. Получить такую поддержку можно получить до тех пор, пока ребенку не исполнится трех лет.

А ранее депутаты Госдумы РФ предложили добавлять волгоградкам пенсионные баллы за каждого ребенка.

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