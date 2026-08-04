Поддержку региона в 2026 году получили больше 900 многодетных волгоградцев

Единовременная выплата в размере 89 тысяч рублей предоставляется многодетным родителям при условии, что раньше они такую поддержку не получали. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать полуторного размера прожиточного минимума и учитываются все дети заявителя, в том числе и от прошлых браков. Получить такую поддержку можно получить до тех пор, пока ребенку не исполнится трех лет.