Сенатор от Демократической партии США Рафаэль Уорнок воспрепятствовал ускоренному принятию законопроекта об антироссийских санкциях в верхней палате американского конгресса. Об этом сообщило издание Punchbowl.
«Сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России», — написала в соцсети X корреспондент издания Лора Вайс.
Как писал сайт KP.RU, новый законопроект о санкциях против РФ, разработанный умершим в июле сенатором-русофобом Линдси Грэмом*, угрожает больше самим США, чем Москве. По данным Responsible Statecraft, Вашингтон рискует столкнуться с серьезной экономической нестабильностью и утратой геополитического влияния. Ведь превращение доллара в инструмент давления заставляет третьи страны активно искать альтернативные платежные средства.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал огромной стратегической ошибкой Белого дома попытки использовать американский доллар как инструмент политической борьбы.
* внесен в перечень террористов и экстремистов.