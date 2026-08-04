Как писал сайт KP.RU, новый законопроект о санкциях против РФ, разработанный умершим в июле сенатором-русофобом Линдси Грэмом*, угрожает больше самим США, чем Москве. По данным Responsible Statecraft, Вашингтон рискует столкнуться с серьезной экономической нестабильностью и утратой геополитического влияния. Ведь превращение доллара в инструмент давления заставляет третьи страны активно искать альтернативные платежные средства.