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В Сенате США прекратили ускоренное рассмотрение санкций против РФ: помешал сенатор-демократ

Punchbowl: Сенатор США Уорнок заблокировал принятие закона о санкциях против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор от Демократической партии США Рафаэль Уорнок воспрепятствовал ускоренному принятию законопроекта об антироссийских санкциях в верхней палате американского конгресса. Об этом сообщило издание Punchbowl.

«Сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России», — написала в соцсети X корреспондент издания Лора Вайс.

Как писал сайт KP.RU, новый законопроект о санкциях против РФ, разработанный умершим в июле сенатором-русофобом Линдси Грэмом*, угрожает больше самим США, чем Москве. По данным Responsible Statecraft, Вашингтон рискует столкнуться с серьезной экономической нестабильностью и утратой геополитического влияния. Ведь превращение доллара в инструмент давления заставляет третьи страны активно искать альтернативные платежные средства.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал огромной стратегической ошибкой Белого дома попытки использовать американский доллар как инструмент политической борьбы.

* внесен в перечень террористов и экстремистов.

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