ВОЗ: риск распространения выявленного в США вируса Бурбон является низким

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США, однако риск его распространения является низким, сообщил РИА Новости официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения Себастьян Олиэль.
«На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции среди людей. С учетом крайне малого числа зарегистрированных случаев общий риск для здоровья населения оценивается как низкий», — рассказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, вызываемое вирусом Бурбон заболевание является крайне редким.
Отметим, телеканал Fox News сообщил 1 августа, что в Нью-Йорке зафиксировали случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет вакцины. Основным переносчиком вируса является клещ, известный как «одинокая звезда».
Ранее врач Надежда Чернышова назвала симптомы вируса Бурбон.