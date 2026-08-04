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ВОЗ: риск распространения выявленного в США вируса Бурбон является низким

В Панамериканской организации здравоохранения заявили, что общий риск для здоровья населения из-за вируса Бурбон оценивается как низкий.

Источник: Аргументы и факты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США, однако риск его распространения является низким, сообщил РИА Новости официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения Себастьян Олиэль.

«На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции среди людей. С учетом крайне малого числа зарегистрированных случаев общий риск для здоровья населения оценивается как низкий», — рассказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, вызываемое вирусом Бурбон заболевание является крайне редким.

Отметим, телеканал Fox News сообщил 1 августа, что в Нью-Йорке зафиксировали случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет вакцины. Основным переносчиком вируса является клещ, известный как «одинокая звезда».

Ранее врач Надежда Чернышова назвала симптомы вируса Бурбон.

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