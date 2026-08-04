Кто такой «Мориарти в погонах»: раскрыта главная интрига нового сезона «Тверской»

НТВ обрадовал и удивил: объявление основных премьер будущего сезона обычно случается ближе к осени, а тут — бах! — и сюрприз! И самого беглого взгляда на список премьер достаточно, чтобы понять, что сезон нас ждет интереснейший.
Безусловный лидер ожиданий — восьмой сезон «Невского». В принципе одного этого достаточно для того, чтобы открыть шампанское — сериал не просто любим, а обожаем россиянами, особенно, по статистике, москвичами.
Ну что сказать о «Невском-8». Это точно будет хит. Зловещее прозвище Архитектор вновь звучит с экрана, а понять что-то в происходящем могла бы только самая крутая семейная пара во вселенной сериалов — жена, скрывающаяся от следствия Татьяна Белова (Виктория Маслова), и муж, погибший Павел Семенов (герой Антона Васильева). Искренне надеюсь, что финал седьмого сезона вы помните хорошо… ФСБ ищет Татьяну, и никто не подозревает, что за попытку прикоснуться к тайнам Архитектора придется заплатить немало…
На восьмой сезон заходит и «Шеф»: битва за Лапинск продолжается! Сочувствуем генерал-майору Расторгуеву, достается ему ого-го…
Третий сезон сериала «Тверская» расскажет о событиях, которые начались спустя два года после финала второй части: Иван Соболев (его играет Иван Колесников) возвращается в Москву и в попытке выйти на след банды грабителей-гастролеров обнаруживает, что ее «крышуют» высокие чины из спецподразделения Департамента оперативно-разыскной деятельности. Понять, кто же такой «Мориарти в погонах», становится для него делом чести.
У героев «Первого отдела» (шестой сезон) свои проблемы: Брагин продолжает расследовать убийство продавщицы Морозовой, а для Шибанова идеей фикс становится поимка киллера Сталкера.
Конечно же, НТВ представляет завлекательные новинки. В первую очередь это экранизация романа Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом». Драма «Айда!» отправляет нас в 1970-е, когда появилась банда «Тяп-Ляп»; сюжет основан на реальных событиях и на фоне интереса ко всему советскому публике «зайдет».
Интересен и исторический детектив «Околоточный», о котором мы недавно писали подробно.
Ну и, конечно, попадание в яблочко — драма на тему современных событий «Марик». Она рассказывает о враче Марке Аксенове, который возвращается с фронта и устраивается работать на станцию скорой помощи.
Еще очень ждем сериал «Огонь» — о пожарных и детектив «Пират», героем которой станут майор полиции и… говорящий попугай!