Кто такой «Мориарти в погонах»: раскрыта главная интрига нового сезона «Тверской»

Ну что сказать о «Невском-8». Это точно будет хит. Зловещее прозвище Архитектор вновь звучит с экрана, а понять что-то в происходящем могла бы только самая крутая семейная пара во вселенной сериалов — жена, скрывающаяся от следствия Татьяна Белова (Виктория Маслова), и муж, погибший Павел Семенов (герой Антона Васильева). Искренне надеюсь, что финал седьмого сезона вы помните хорошо… ФСБ ищет Татьяну, и никто не подозревает, что за попытку прикоснуться к тайнам Архитектора придется заплатить немало…