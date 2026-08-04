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Собянин рассказал о планах продлить МЦД по периметру Подмосковья

Мэр Москвы назвал проект большим, но реализуемым.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Московские центральные диаметры (МЦД) планируют довести до всех регионов, находящихся по периметру Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов».

Собянин назвал проект большим, но реализуемым, добавив, что он призван сделать поездки из регионов до Москвы комфортными, «с понятным расписанием, с понятным временем», его слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

План по продлению МЦД «обеспечит дополнительными комфортными и быстрыми маршрутами еще 10 миллионов человек», сообщил Собянин.

Московская область граничит с семью другими областями России — Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской.

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