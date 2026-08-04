Проклятию нашего времени посвящается

Их главаря, что неожиданно, играет Тимофей Трибунцев, а роль циркача Ромы, внедрившегося в его банду ради мести за обворованную бабушку, исполняет Лев Зулькарнаев.
Некоторое время назад у нас без особой помпы показали сериал «Мошенники», снятый в Казахстане. Кстати, очень качественная работа. Ребята как по нотам расписали основные мошеннические схемы, раскрывая глаза доверчивым людям на изощренные фантазии разного рода мерзавцев. Под прицел кинематографистов попали не только мастера телефонных разводов, но и прочие аферисты.
Проект режиссера Антона Федорова — это история парнишки-клоуна, решившего отомстить «разводилам». Он становится гениальным обманщиком, но, готовя месть для шефа, столкнется с непростой дилеммой — а не наплевать ли на совесть, если обман доверчивых дурачков позволяет зарабатывать действительно огромные деньги? Что решит Рома, на чью сторону в итоге встанет — поглядим.
Но я искренне счастлива выходу этого сериала, поскольку он, надеюсь, хотя бы кого-то научит не быть беспредельно доверчивым и наивным, удержит от совершения нелепых ошибок.
Ненавижу мошенников! Их действия не оправдать ничем. Пусть воздастся…