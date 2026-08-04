Проклятию нашего времени посвящается

Некоторое время назад у нас без особой помпы показали сериал «Мошенники», снятый в Казахстане. Кстати, очень качественная работа. Ребята как по нотам расписали основные мошеннические схемы, раскрывая глаза доверчивым людям на изощренные фантазии разного рода мерзавцев. Под прицел кинематографистов попали не только мастера телефонных разводов, но и прочие аферисты.