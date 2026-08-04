ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти в Кубке России

В матче первого тура группового раунда Кубка России по футболу в Москве ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в основное время, но все же выиграл в серии послематчевых пенальти — 1:1 (5:4).
Во вторник стартовали матчи пути РПЛ Кубка России по футболу. В центральном матче дня «Локомотив» дома принимал ЦСКА. Эти команды выступают в группе D.
Футболисты «Локомотива» вышли на поле в особом сигнальном комплекте формы, приуроченном ко Дню железнодорожника и созданном в стилистике спецодежды работников РЖД.
На 31-й минуте нападающий «железнодорожников» Александр Руденко получил серьезное повреждение после жесткого столкновения колено в колено с полузащитником армейцев Кириллом Глебовым. Руденко со слезами на глазах покинул поле, а вместо него на замену вышел Зелимхан Бакаев.
Незадолго до перерыва ЦСКА вышел вперед. После позиционной атаки точным ударом отметился защитник армейцев Матеус Алвес де Рейс.
Во втором тайме «Локомотив» устроил навал на ворота соперника. Самый опасный момент упустил Сергей Пиняев, который мощным ударом со стандарта сотряс перекладину ворот Максима Бориско.
Когда до финального свистка оставались считанные секунды, защитник хозяев Александр Сильянов подключился к атаке и точным ударом сравнял счет, переведя игру в серию пенальти.
По регламенту Кубка России ничьей в основное время быть не могло. В серии 11-метровых ударов игроки ЦСКА реализовали все 5 своих попыток. У «Локомотива» один Сильянов допустил осечку — удар отразил дебютировавший за армейцев Бориско.
Также в этой группе в Самаре номинальный хозяин поля тольяттинский «Акрон» ничего не смог противопоставить «Ростову». Дончане забили два быстрых гола на 4-й и 7-й минутах (отличились Олусегун и Михайлов), а во втором тайме довели счет до неприличных 4:0.
Самый неожиданный результат зафиксирован в группе А, где московская «Родина» камня на камне не оставила от казанского «Рубина», разгромив гостей со счетом 5:0.
«Крылья Советов» сумели увезти важнейшие 3 очки из Каспийска, переиграв махачкалинское «Динамо» в матче группы С — 2:1.