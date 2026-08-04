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Редкая птица пересечёт границу РФ: с 5 августа в России вводят запрет на транзит мяса и субпродуктов из ЕС

Немецкие предприниматели пытались переправить груз неизвестного происхождения в Узбекистан.

Источник: Клопс.ru

Россия с 5 августа запрещает транзит через свою территорию мяса и субпродуктов птицы, произведённых предприятиями Европейского союза. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Решение было принято после того, как из Польши в Узбекистан под видом немецких продуктов пытались переправить крупную партию мясных изделий неизвестного происхождения. На транзитный груз был оформлен поддельный ветеринарный сертификат.

Как выяснилось, немецкие специалисты не знали о существовании подобной партии. Российские специалисты направили запрос в Узбекистан, чтобы установить отправителя груза.

«Временные ограничения будут действовать до проведения переговоров с Европейской комиссией по результатам представленных материалов расследования по выявленным нарушениям», — уточнили в службе.

Россельхознадзор с 2 июня 2026 года ввёл временный запрет на ввоз и транзит через территорию РФ вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда из Армении.