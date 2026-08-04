Скончался двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский

Ранее бразильский боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет. Спортсмена нашли без сознания после предполагаемого сердечного приступа, который произошёл во сне. Прибывшие медики не смогли его спасти. Насименто выступал в наилегчайшей весовой категории и одержал 22 победы при семи поражениях. В UFC он провёл шесть поединков и выиграл четыре из них.