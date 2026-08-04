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Чехия блокирует временную защиту для украинцев от 23 до 60 лет

Украинские мужчины призывного возраста со среды не смогут получить в Чехии статус временной защиты, если не представят документы о выполнении воинского долга или освобождении от него.

Украинские мужчины призывного возраста со среды не смогут получить в Чехии статус временной защиты, если не представят документы о выполнении воинского долга или освобождении от него. Об этом сообщил портал Novinky, ссылаясь на главу МВД Лубомира Метнара.

По словам министра, изменения вступают в силу после публикации новых правил в «Вестнике ЕС». Они были согласованы странами Евросоюза и начинают действовать в среду. Ограничения касаются мужчин от 23 до 60 лет, которым запрещён выезд из Украины, включая резервистов от 23 до 25 лет.

Метнар отметил, что правительство давно поддерживает ужесточение условий для этой категории граждан. Новые правила не затронут тех, кто получил временную защиту до 5 августа — их статус сохраняется до марта следующего года.

Министр подчеркнул, что решение сократит число прибывающих мужчин на десятки процентов и снизит нагрузку на ведомства, а также на систему здравоохранения и социального обеспечения.

По данным МВД, в Чехии сейчас находятся более 393 тысяч украинских беженцев. В прошлом году число прибывших мужчин впервые превысило количество женщин. Евросоюз отмечает, что Чехия приняла наибольшее число украинских беженцев в пересчёте на население среди всех стран ЕС.

Ранее мы писали: Украинские мужчины составили более половины беженцев в Чехии.

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