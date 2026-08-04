Чехия блокирует временную защиту для украинцев от 23 до 60 лет

По словам министра, изменения вступают в силу после публикации новых правил в «Вестнике ЕС». Они были согласованы странами Евросоюза и начинают действовать в среду. Ограничения касаются мужчин от 23 до 60 лет, которым запрещён выезд из Украины, включая резервистов от 23 до 25 лет.