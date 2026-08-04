Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

China Daily: ВС Китая впервые показали возможности по нанесению ядерного удара

Вооруженные силы КНР впервые показали в видеоролике свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило издание China Daily в соцсети X.

Вооруженные силы КНР впервые показали в видеоролике свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило издание China Daily в соцсети X.

Китайская армия продемонстрировала удар по вражескому флоту в рамках смоделированного боевого сценария. По данным портала, судя по опубликованным кадрам, стратегический бомбардировщик Xian H-6N в сопровождении двух истребителей J-20 нес авиационную баллистическую ракету JL-1.

— Военные КНР впервые продемонстрировали работу своей системы воздушного ядерного удара, — сказано в статье.

Отмечается, что китайские военные пока не раскрыли подробности показанной в видео операции, включая точное время проведения мероприятия и название учений, в которых участвовали самолеты и ракета.

В тот же день газета The Wall Street Journal, ссылаясь на главу Минобороны Тайваня Гу Лисюна написала, что американская армия совместно с тайваньскими вооруженными силами проводят секретные военные учения. По его словам, сотрудничество Тайбэя с Вашингтоном «гораздо теснее, чем кажется».

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше