China Daily: ВС Китая впервые показали возможности по нанесению ядерного удара

Вооруженные силы КНР впервые показали в видеоролике свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило издание China Daily в соцсети X.
Китайская армия продемонстрировала удар по вражескому флоту в рамках смоделированного боевого сценария. По данным портала, судя по опубликованным кадрам, стратегический бомбардировщик Xian H-6N в сопровождении двух истребителей J-20 нес авиационную баллистическую ракету JL-1.
— Военные КНР впервые продемонстрировали работу своей системы воздушного ядерного удара, — сказано в статье.
Отмечается, что китайские военные пока не раскрыли подробности показанной в видео операции, включая точное время проведения мероприятия и название учений, в которых участвовали самолеты и ракета.
В тот же день газета The Wall Street Journal, ссылаясь на главу Минобороны Тайваня Гу Лисюна написала, что американская армия совместно с тайваньскими вооруженными силами проводят секретные военные учения. По его словам, сотрудничество Тайбэя с Вашингтоном «гораздо теснее, чем кажется».