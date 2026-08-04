Прыгун в воду Терновой посвятил первое золото ЧЕ семье и тренеру

«Четвертый прыжок — шикарно. Это было великолепно, не ожидали. На сборах нам предложили поменять прыжок, потому что по крайней мере у меня он не самый стабильный. На тренировках не особо получался, но такое у меня часто бывает, — сказал Терновой. — Но мы даже об этом не думали, таких мыслей не было, сказали, что не будем менять. Что касается третьего неудачного прыжка, может быть, где-то зажались, чуть в синхроне не попали. Может быть, сказалось, что не прыгали какое-то время».