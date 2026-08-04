Прыгун в воду Терновой посвятил первое золото ЧЕ семье и тренеру

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Руслан Терновой посвятил первую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта семье и тренеру. Об этом Терновой рассказал журналистам.
Терновой и Никита Шлейхер во вторник стали чемпионами Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.
«Четвертый прыжок — шикарно. Это было великолепно, не ожидали. На сборах нам предложили поменять прыжок, потому что по крайней мере у меня он не самый стабильный. На тренировках не особо получался, но такое у меня часто бывает, — сказал Терновой. — Но мы даже об этом не думали, таких мыслей не было, сказали, что не будем менять. Что касается третьего неудачного прыжка, может быть, где-то зажались, чуть в синхроне не попали. Может быть, сказалось, что не прыгали какое-то время».
На чемпионате мира в 2025 году победу этой дисциплине одержали китайцы Чэн Цзилун и Чжу Цзыфэн. «Но и без китайцев эта победа немаловажная. Для меня это первое золото чемпионата Европы, поэтому очень рад. Было очень приятно выиграть, тем более вернулись на европейскую арену, за что спасибо Дмитрию Аркадьевичу Мазепину и всему руководству федерации. Поэтому неважно, соревнования с китайцами или без. Первое золото чемпионата Европы посвящаю маме, папе, сестре, бабушке, тренеру, всем тем, кто причастен к этому, большое спасибо», — добавил Терновой.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.