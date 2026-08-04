Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти на старте Кубка России

ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом туре группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «РЖД-Арене» завершился победой армейцев в серии пенальти.

Источник: Life.ru

Основное время московского дерби закончилось со счётом 1:1. На 40-й минуте Матеус Рейс вывел ЦСКА вперёд, однако уже в компенсированное время Александр Сильянов сравнял счёт. В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались футболисты ЦСКА — 5:4.

В составе армейцев дебютировал вратарь Максим Бориско, который летом перешёл в московский клуб из калининградской «Балтики».

ЦСКА и «Локомотив» выступают в одной группе вместе с «Ростовом» и «Акроном». В следующем туре армейцы примут тольяттинскую команду, а железнодорожники сыграют на выезде с ростовчанами. Оба матча запланированы на 18 августа.

Тем временем московская «Родина» разгромила казанский «Рубин» в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча в Химках завершилась со счётом 5:0, дубль оформил Магомедхабиб Абдусаламов, ещё по голу забили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артём Максименко. Для «Рубина» это стало самым крупным поражением за последние четыре года — с апреля 2022-го, когда команда уступила «Сочи» со счётом 0:6.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше