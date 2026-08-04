Калининградка обвиняется в убийстве сожителя ударом ножа в живот

Тело обнаружили следователь регионального управления СКР и сотрудники полиции, прибывшие по сообщению соседей, почувствовавших запах из квартиры. В ходе следственных действий обвиняемая вернулась на место преступления и наблюдала за происходящим. Ее заметили родственники погибшего, которые сообщили об этом следственно-оперативной группе. Женщина была задержана.