Калининградка обвиняется в убийстве сожителя ударом ножа в живот

Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда предъявил обвинение в убийстве 51-летней жительнице областного центра. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, вечером 24 июля 2026 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Краснодонской, в ходе бытового конфликта нанесла своему 56-летнему сожителю удар ножом в область живота. Мужчина скончался на месте происшествия, после чего женщина скрылась.
Тело обнаружили следователь регионального управления СКР и сотрудники полиции, прибывшие по сообщению соседей, почувствовавших запах из квартиры. В ходе следственных действий обвиняемая вернулась на место преступления и наблюдала за происходящим. Ее заметили родственники погибшего, которые сообщили об этом следственно-оперативной группе. Женщина была задержана.
В настоящее время обвиняемая допрошена. По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2026 года. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.