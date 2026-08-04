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Калининградка обвиняется в убийстве сожителя ударом ножа в живот

Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда предъявил обвинение в убийстве 51-летней жительнице областного центра. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, вечером 24 июля 2026 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Краснодонской, в ходе бытового конфликта нанесла своему…

Источник: Янтарный край

Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда предъявил обвинение в убийстве 51-летней жительнице областного центра. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 24 июля 2026 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Краснодонской, в ходе бытового конфликта нанесла своему 56-летнему сожителю удар ножом в область живота. Мужчина скончался на месте происшествия, после чего женщина скрылась.

Тело обнаружили следователь регионального управления СКР и сотрудники полиции, прибывшие по сообщению соседей, почувствовавших запах из квартиры. В ходе следственных действий обвиняемая вернулась на место преступления и наблюдала за происходящим. Ее заметили родственники погибшего, которые сообщили об этом следственно-оперативной группе. Женщина была задержана.

В настоящее время обвиняемая допрошена. По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2026 года. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

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