Свыше 44 тысяч консультаций провели нижегородцам в «Поездах здоровья»

С начала 2026 года мобильные медицинские комплексы «Поезда здоровья» совершили 145 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. За семь месяцев специалисты приняли свыше 26 тысяч жителей и провели более 44 тысяч консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на НОКБ им. Н. А. Семашко.