Свыше 44 тысяч консультаций провели нижегородцам в «Поездах здоровья»

С начала 2026 года мобильные медицинские комплексы «Поезда здоровья» совершили 145 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. За семь месяцев специалисты приняли свыше 26 тысяч жителей и провели более 44 тысяч консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на НОКБ им. Н. А. Семашко.
Врачи выполнили около 84 тысяч обследований, впервые выявив у нижегородцев более 5,3 тысячи случаев заболеваний. Среди них — свыше 350 патологий сердечно-сосудистой системы, почти 260 случаев сахарного диабета и около 60 злокачественных новообразований. Чаще всего граждане обращались к кардиологу, эндокринологу, неврологу и офтальмологу.
В августе мобильно-диагностические бригады планируют объехать 16 округов области и четыре района Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что центр бесплатной немедицинской помощи онкопациентам открылся в Нижнем.