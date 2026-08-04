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Суд арестовал калининградку, обвиняемую в убийстве сожителя ножом

Прокуратура Ленинградского района Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по.

Источник: KaliningradToday

ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 51-летней местной жительницы.

По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемая, находясь в квартире на улице Краснодонской, в ходе конфликта нанесла своему сожителю удар ножом в брюшную полость. От полученного ранения 55-летний мужчина скончался на месте.

С учетом позиции прокуратуры суд заключил обвиняемую под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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