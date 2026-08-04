Суд арестовал калининградку, обвиняемую в убийстве сожителя ножом

ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 51-летней местной жительницы.
По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемая, находясь в квартире на улице Краснодонской, в ходе конфликта нанесла своему сожителю удар ножом в брюшную полость. От полученного ранения 55-летний мужчина скончался на месте.
С учетом позиции прокуратуры суд заключил обвиняемую под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше