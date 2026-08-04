Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Китая впервые показала возможности по нанесению ядерного удара

Китай показал имитацию удара по флоту с применением ядерного оружия.

Народно-освободительная армия Китая впервые публично продемонстрировала возможности нанесения авиационного ядерного удара. Об этом сообщает China Daily.

Медиакорпорация Китая опубликовала видеоролик с кадрами смоделированной боевой операции. В ходе нее китайские военные отрабатывают скоординированную атаку на вражеский флот.

На видео показан стратегический бомбардировщик Xian H-6N, который сопровождают два малозаметных истребителя J-20. Под фюзеляжем самолета, предположительно, размещена авиационная баллистическая ракета JL-1, способная нести ядерный боезаряд.

Под данным газеты, это первый случай, когда китайские военные открыто продемонстрировали возможность применения авиационного ядерного оружия. При этом в НОАК не раскрыли подробности операции.

Ранее KP.RU сообщал, что китайские ученые намерены использовать ядерное оружие для уничтожения астероидов в случае, если они будут представлять угрозу для Земли. Таким образом небесное тело может быть полностью разрушено.