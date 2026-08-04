Markiza: в Братиславе побит температурный рекорд

БРАТИСЛАВА, 4 августа. /ТАСС/. Температурный рекорд зафиксирован в Братиславе, воздух прогрелся до 40,8 градусов Цельсия. Об этом сообщил телеканал Markiza.
Столь высокая температура впервые зарегистрирована в словацкой столице за более чем вековую историю наблюдений за погодой. Метеорологи не исключают, что аномальная жара в республике может усилиться.
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