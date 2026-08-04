Россиянам объяснили, как семьям с детьми получить налоговый вычет

Как писал сайт KP.RU, налоговый вычет на детей — это мера соцподдержки граждан, которые официально уплачивают НДФЛ со своего дохода. Его можно оформить, если в семье есть несовершеннолетние дети или студенты-очники. Годовой доход человека, претендующего на вычет, не должен превышать определенной суммы (450 тыс. рублей в 2026 году).