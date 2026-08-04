Россиянам объяснили, как семьям с детьми получить налоговый вычет

Семьи с двумя детьми имеют право на возврат части уплаченных налогов. Об этом mk.ru заявил экономист Александр Сафонов.
«В семье должно быть как минимум двое детей до 18 лет (или до 23, если они грызут грани науки на дневном отделении вуза). И главное: родители должны работать официально, платить те самые 13% подоходного налога», — сказал он.
Эксперт отметил, что государство возвращает только то, что ранее было удержано в виде налогов. Однако ключевым барьером для получения вычетов является среднедушевой доход семьи. И он не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.
Сафонов пояснил, что стоимость жизни в разных частях страны разная, соответственно, и порог одобрения тоже разный.
Как писал сайт KP.RU, налоговый вычет на детей — это мера соцподдержки граждан, которые официально уплачивают НДФЛ со своего дохода. Его можно оформить, если в семье есть несовершеннолетние дети или студенты-очники. Годовой доход человека, претендующего на вычет, не должен превышать определенной суммы (450 тыс. рублей в 2026 году).