Умер двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Полянский

Двукратный победитель чемпионата Европы в составе сборной СССР по стендовой стрельбе Рудольф Полянский скончался в возрасте 90 лет, сообщает пресс-служба Стерлкового союза РФ.
«На 91-м году жизни скончался выдающийся спортсмен, ветеран отечественной стендовой стрельбы Рудольф Петрович Полянский. Рудольф Петрович посвятил свою жизнь стендовой стрельбе и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране», — сказано в публикации.
Рудольф Полянский является двукратным чемпионом Европы в командных соревнованиях (1965, 1967), чемпионом СССР 1966 года в личном зачете и бронзовым призером европейского первенства (1968).
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