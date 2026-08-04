Умер двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Полянский

«На 91-м году жизни скончался выдающийся спортсмен, ветеран отечественной стендовой стрельбы Рудольф Петрович Полянский. Рудольф Петрович посвятил свою жизнь стендовой стрельбе и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране», — сказано в публикации.