Новый переносчик малярии захватывает города Африки

Главный факт — устойчивость комара к химическим средствам, которые используют при опрыскивании территорий и других мерах контроля. Это делает традиционные методы защиты практически бесполезными. Anopheles stephensi впервые обнаружили в Джибути более десяти лет назад. С тех пор вид стремительно расширил ареал: он продвинулся на запад до Ганы и на юг через Кению, быстро осваивая новые районы и открытые территории.