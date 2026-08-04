Антинейтрино предложили использовать для наблюдений за остановленными АЭС

Группа ученых, включая исследователей из России, совершила это открытие в рамках проекта Double Chooz, который был запущен в 2011 году для изучения нейтринных осцилляций, превращения одного типа нейтрино или антинейтрино в две других вариации этих сверхлегких частиц. Для наблюдений за этими переходами ученые разместили рядом с АЭС во французском городе Шо набор из двух детекторов антинейтрино, размещенных на большой глубине для их защиты от космических лучей.