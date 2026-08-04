На Сейшелах нашли двух россиян, которые провели ночь в лесу

Ранее сообщалось, что тайские правоохранители задержали предполагаемых лидеров местного преступного синдиката по делу о похищении и убийстве двух россиян в Паттайе. Подозреваемые признались в убийстве 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы, а также указали место, где спрятали тела. Следователи и криминалисты направились туда для поиска останков и проверки показаний. Предварительно, преступники хотели завладеть мотоциклом молодых людей. Полиция нашла разобранный байк в земле рядом с домом одного из задержанных. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.