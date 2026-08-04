Свалка бытовых отходов обнаружена на сельхозучастке под Волгоградом

В ходе выездной проверки инспекторы не нашли следов обработки земель, зато обнаружили завалы бытовых отходов, которыми занято около 10 квадратных метров участка. Такое отношение к плодородной земле ухудшает качество почвы и может привести не только к ее истощению, но и к загрязнению. В связи с этим собственнику участка направлено предписание о приведении земли в порядок и ликвидации свалки.