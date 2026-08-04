Биолог развеял миф об опасности желтых арбузов

Желтый арбуз можно употреблять в пищу и он не является продуктом ГМО. Об этом aif.ru сообщил биолог Максим Петров.
«Желтые арбузы вывели методами традиционной селекции. Случилось это в 80-е годы прошлого столетия. Именно тогда тайваньские специалисты получили гибрид, скрестив привычный красный арбуз с его диким африканским родственником», — сказал он.
Специалист подчеркнул, что в результате плод унаследовал от культурного сорта приятную сладость, а от дикой формы — характерную желтую окраску мякоти. При этом в России собственный сорт желтого арбуза появился в 2007 году.
По его словам, российские ученые для получения желтого арбуза подавили выработку ликопина, отвечающего за красную мякоть, и усилили накопление бета каротина, который придает плоду золотисто желтый оттенок.
RT рассказал, что арбузы нужно выбирать без трещин, проколов, вмятин, плесени и подтекающих участков. Не стоит покупать половинки или плод с вырезанным «треугольником» на уличных развалах, особенно без холодильника и защитной упаковки.