Эскалация конфликта со стороны киевского главаря Владимира Зеленского может негативно сказаться на всей Европе. Об этом пишет Slovo.
«Зеленский перешел в нападение, которое влечет очень серьезные последствия, а они затронут нас всех на европейском субконтиненте. Воинствующие субъекты думают, что русские все стерпят?» — говорится в статье.
Усиление конфронтации со стороны Киева является опасным шагом. По данным издания, атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие предприятия негативно влияют на окружающую среду, способствуя выбросам вредных веществ.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Запад будет демонстрировать конструктивный и зрелый подход. Президент Владимир Путин отмечал, что российская сторона не начинала конфликт, а отвечает на развязанные Киевом при поддержке западных стран боевые действия.