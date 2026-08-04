Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Затронет нас всех»: на Западе предупредили о рисках из-за эскалации конфликта Зеленским

Slovo: обострение конфликта Зеленским является опасным шагом.

Источник: Комсомольская правда

Эскалация конфликта со стороны киевского главаря Владимира Зеленского может негативно сказаться на всей Европе. Об этом пишет Slovo.

«Зеленский перешел в нападение, которое влечет очень серьезные последствия, а они затронут нас всех на европейском субконтиненте. Воинствующие субъекты думают, что русские все стерпят?» — говорится в статье.

Усиление конфронтации со стороны Киева является опасным шагом. По данным издания, атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие предприятия негативно влияют на окружающую среду, способствуя выбросам вредных веществ.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Запад будет демонстрировать конструктивный и зрелый подход. Президент Владимир Путин отмечал, что российская сторона не начинала конфликт, а отвечает на развязанные Киевом при поддержке западных стран боевые действия.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше