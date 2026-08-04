Ранее KP.RU сообщал, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Запад будет демонстрировать конструктивный и зрелый подход. Президент Владимир Путин отмечал, что российская сторона не начинала конфликт, а отвечает на развязанные Киевом при поддержке западных стран боевые действия.